شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تتواصل اليوم منافسات الجولة ال 27 من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي الكرخ مع الطلبة، والكهرباء مع أمانة بغداد، بينما يستضيف الديوانية جاره السماوة، في حين يشهد ملعب الشعب الدولي في بغداد أهم مباريات اليوم بين الزوراء وضيفه نفط الوسط، وأخيراً يستضيف نفط ميسان متصدر الدوري الشرطة.

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