الفرصة مواتية لرماة الإمارات للتأهل في كأس العالم للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول من منافسات كأس العالم للرماية من الحفرة «التراب» منافسات قوية وشرسة طوال الجولتين، أسفرت في النهاية عن صدارة رباعية بين كل من الهندي كينان شيناي والبريطاني ماثيو جون والكازاخستاني مكسيم كولوموميتش والهندي بريثفيراج، بعد نجاحهم في تحقيق العلامة الكاملة 50 طبقاً من أصل 50 طبقاً، وحل 11 رامياً في المرتبة الثانية أي في المركز الخامس برصيد 49 طبقاً، من بينهم الكويتي العائد بقوة ناصر المقلد، وتبعهم 26 رامياً برصيد 48 طبقا بينهم أربعة رماة عرب في مقدمتهم رامي المنتخب الوطني ظاهر العرياني الذي تصدر الجولة الأولى بالعلامة الكاملة، إلا أن الجولة الثانية أبعدته مؤقتاً، وجاء في المرتبة الرابعة 17 رامياً برصيد 47 طبقاً بينهم حمد بن مجرن الكندي وهؤلاء الرماة ال58 لديهم حظوظ في التأهل إلى النهائيات.

وستستكمل منافسات البطولة اليوم برماية ثلاث جولات بإجمالي 75 طبقاً، والتي من الممكن أن تقلب الموازين وتغير مواقع الرماة خاصة الذين سيحالفهم الحظ في التأهل إلى النهائيات بين أفضل ستة رماة.

ويحدونا الأمل في دخول أحد نجمي الإمارات سواء العرياني أو الكندي إلى النهائيات، لأن عدداً كبيراً من المتصدرين سبق لهم الفوز ببطاقات التأهل للأولمبياد لا سيما وأن الفريق بدأ يحقق طفرة في المستوى محلياً، ويحدو الجميع آمال كبيرة في أن تنتقل الطفرة في المشاركات الدولية .