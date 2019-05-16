متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للمفارقة فإن الشارقة عندما حقق لقب 1996 كان «النفاثة» الحالي للفريق، وجناحه الطائر سيف راشد المولود عام 1994 أي أن عمره كان نحو سنتين فقط.

حارس المرمى عادل الحوسني هو في الأصل «شرجاوي»، ومن مواليد الشارقة منطقة الشهباء الواقعة إلى جوار النادي، واستهل مشواره الكروي بالمراحل السنية في قلعة الملك هو وشقيقه علي الحوسني؛ ولكنه لم يستمر مع الشارقة، ولعب للأهلي ثم انتهى به المقام في نادي الوحدة، ثم عاد إلى نادي الشارقة؛ ليتوج معه بطلاً.

وأيضاً من اللاعبين القادمين من خارج نادي الشارقة هناك الحسن صالح القادم من الإمارات، وعلي خميس الضنحاني القادم من نادي دبا الفجيرة.