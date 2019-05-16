محكمة أوروبية تنصف نيمار وتوقف تسجيل علامة تجارية باسمه

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أنصفت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما قضت بإبطال عملية تسجيل علامة تجارية تتطابق مع اسم اللاعب، لتسويق ملابس وأحذية وقبعات.

وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قد وافق على التطبيق الذي أطلق في عام 2012 ويحمل اسم "نيمار"، حيث يهدف التطبيق إلى استغلال اسم النجم البرازيلي لأغراض تسويقية.

Advertisements

لكن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أقام نيمار دعوى قضائية في عام 2016، وجاء موقف مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية مؤيدا للاعب، ثم جرى تحويل القضية إلى المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي.

وذكر القضاة في بيان أن رجل الأعمال كارلوس مورييرا، مقدم التطبيق، قال إنه عندما اختار العلامة التجارية، لم يكن يدرك أن نيمار لاعب "ذو موهبة معترف بها دوليا".

وأضاف مقدم التطبيق أن اختيار اسم نيمار كان مجرد صدفة.

