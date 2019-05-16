شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفطار.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها غداً الجمعة فى افتتاح الجولة 33 لمسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس ، وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .

وفى نفس السياق، يستمر غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة الداخلية لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة ، ويعانى دفاع الفريق من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن.