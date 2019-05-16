شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة السقا مع ادارة المنصورة لتولي تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر السابق جلسة مطولة مع مجلس ادارة المنصورة برئاسة حاتم المير وذلك لمناقشة عرض نادي المنصورة لتوليه السقا مهمة القيادة الفنية للمنصورة خلال الموسم المقبل .

جاءت جلسة السقا مع مجلس المنصورة بعد ثلاثة أيام من جلسته الأولي مع إدارة المنصورة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بتولي السقا لتدريب المنصورة في دوري القسم الثاني .

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وشهدت الجلسة طلب السقا توفير السيولة النادية الخاصة بتعاقدات اللاعبين ومكافأتهم طوال الموسم بالشكل الذي يضمن استقرار الفريق طوال الدوري بشكل يضمن للجميع المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

ووضع السقا عدد من السيناريوهات لمجلس المنصورة من اجل توفير الدعم المادي في الموسم المقبل بالاضافة لخطط لتوفير النشاط الرياضي بنادي المنصورة بالشكل الذي يضمن استعادة المنصورة لامجادها في كرة القدم من خلال تطوير المنظومة الكروية بنادي المنصورة خلال الفترة المقبلة بداية من قطاع الناشئين وحتي الفريق الاول .

وترك السقا حرية الاختيار لمجلس المنصورة لحسم قراره النهائي في توليه للإدارة الفنية للفريق او البحث عن مدير فني جديد في الوقت الذي اكد فيه السقا انه لن يبخل عن النادي الذي تربي بين جدرانه بنقطة عرق تضمن عودة المنصورة كواحد من كبار الكرة المصرية مثلما كان في الماضي.