شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 عن أسعار تذاكرة مباريات البطولة بالكامل والتى ستنطلق فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

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