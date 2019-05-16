شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخسر 2/1 أمام فريق درجة ثالثة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى أمام القومى أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2/1 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس أحد استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويواجه فريق حرس الحدود نظيرة وادى دجلة المباراة القادمة فى بطولة الدورى الممتاز وحقق الفوز فى أخر مباريتان أمام المصرى البورسعيدى و الأسماعيلى . Advertisements ويحتل فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة .

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