اتحاد الكرة: 8 أندية توقع على إلغاء الهبوط ..ومن المستحيل تنفيذ طلباتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محاولات من قبل 8 أندية لجمع توقيعات لإلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز.
تابع مسئولو الجبلاية أنه لم يصلنا أى خطاب رسمي من قبل أى ناد لإلغاء الهبوط الموسم الحالي.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إلغاء الهبوط هذا الموسم للدورى الممتاز من المستحيلات وسيتم هبوط 3 أندية كما هو مقرر وفقا للنظام المتبع قبل انطلاق المسابقة.
وتأكد هبوط فريقين رسمياً للقسم الثانى هما النجوم و الداخلية ، بينما الفريق الثالث يتنافس عليه أكثر من نادي مثل سموحة و حرس الحدود و إنبي وبتروجت و الإنتاج الحربي.
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