شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 8 أندية توقع على إلغاء الهبوط ..ومن المستحيل تنفيذ طلباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محاولات من قبل 8 أندية لجمع توقيعات لإلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز.

تابع مسئولو الجبلاية أنه لم يصلنا أى خطاب رسمي من قبل أى ناد لإلغاء الهبوط الموسم الحالي.

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أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إلغاء الهبوط هذا الموسم للدورى الممتاز من المستحيلات وسيتم هبوط 3 أندية كما هو مقرر وفقا للنظام المتبع قبل انطلاق المسابقة.

وتأكد هبوط فريقين رسمياً للقسم الثانى هما النجوم و الداخلية ، بينما الفريق الثالث يتنافس عليه أكثر من نادي مثل سموحة و حرس الحدود و إنبي وبتروجت و الإنتاج الحربي.