شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يتأهل إلى نهائي ويمبلدون للاسكواش بعد الفوز على لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل مروان الشوربجي لاعب الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة ويمبلدون الدولية والتى تستضيفها بريطانيا وذلك عقب تغلبه على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي. Advertisements وفاز مروان الشوربجي على مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-8. ويواجه الشوربجي منافسه إيكر باجاريس في مباراة الدور النهائي للبطولة التي تصنف بفئة البطولات البرونزية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 50 ألف دولار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان الشوربجي يتأهل إلى نهائي ويمبلدون للاسكواش بعد الفوز على لاعب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.