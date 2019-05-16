اتحاد الكرة يحدد مواعيد انتهاء الدورى عقب مباراتى الزمالك فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على تحديد موعد إنتهاء بطولة الدورى رسمياً عقب مباراتى الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغرب والمقرر لهما يومي 19 و 26 مايو الجاري. تقرر بصفة رسمية إنتهاء بطولة الدورى عقب بطولة أمم أفريقيا للكبار والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، وصعوبة استكمال الجوالات المتبقية وتحديدًا للزمالك قبل فترة التوقف الدولية يومي 3 يونيو المقبل ، كما قرر مجلس الجبلاية إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى نهاية الدوري ورفض مقترح تقديم المباراة و إقامتها فى الأسبوع الـ33 للدورى وسيتم تحديد المواعيد النهائية للمباريات عقب انتهاء مباراتى الكونفدرالية الأفريقية.

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