شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محجوب ممثلا عن مصر فى كونجرس الاتحاد الدولى للأثقال فى فيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل محمود محجوب رئيس إتحاد رفع الأثقال مصر فى إجتماعات الإتحاد الدولى للعبة المحدد لها أيام 30 ، 31 مايو و 1 يونيو القادم فى فيجى .

من جانبه ، قال محجوب أن اجتماعات الاتحاد الدولى ستقام فى فيجى على هامش بطولة العالم تحت 20 سنة المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من 2 و حتى 8 يونيو القادم، مشيرا إلى إنعقاد المكتب التنفيذى يومى 30، 31 مايو الجارى، على أن يقام الكوونجرس يوم 1 يونيو.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلا من عبد الله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد كامل، فضلا عن اللاعبين نعمة سعيد ورانيا عزت.

يتواجد المنتخب حاليا فى معسكر محلى بالقاهرة تحت قيادة المدير الفنى محمد موسى.