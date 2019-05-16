شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر ترتيب الدورى المصرى عقب انتهاء الجولة الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتي جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 70 نقطة بعد انتهاء مباريات الجولة الـ33 والتى تمكن الأهلى من الفوز على سموحة بنتيجة هدف مقابل لا شئ .

ويأتى فريق بيراميدز فى المركز الثانى بجدول الترتيب متساويا بنفس عدد النقاط مع نظيره الزمالك بـ 66 نقطة، لكن يتفوق بيراميدز فى عدد لعب المباريات 32 مباراة حتى الأن، بينما الزمالك خاض 29 مباراة فقط .

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ويواجه الأهلي نظيره إنبي العاشرة مساء اليوم ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.