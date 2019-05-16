فيديو .. تدريب الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " فيديو التدريب الأخير لفريق الأهلى قبل المباراة المرتقبة أمام إنبى في العاشرة مساء اليوم ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وسبق وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التى ستخوض المباراة والتى ضمّت 20 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد طارق ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن. وشهدت القائمة خروج جونيور أجاي بعدما تعرض للاصابة في مران اليوم كما خرج على لطفي للأصابة أيضاً فيما شهدت القائمة دخول هشام محمد والحارس الصاعد أحمد طارق.

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