شاهد.. عماد السيد يظهر بـ"الجبس" فى تدريبات الزمالك.. والونش بالواقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، فى تدريبات فريقه الجماعية مساء أمس الأربعاء، واضعًا يده فى "الجبس" بعد العملية التى خضع لها، إثر تعرضه لكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية.
وخاض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، بعد الراحة السلبية التى حصلوا عليها أول أمس الثلاثاء، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده.
كما شارك فى التدريبات محمود حمدى الونش، مرتديًا "واقى الوجه" بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف خلال مواجهة وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلاً منه.
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