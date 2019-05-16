شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل جلسة رئيس المقاصة مع الجهاز الفني واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة جمال عمر بحضور محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت، في إطار الاستعدادات للجولتين الاخيرتين بالدوري ومنها مباراة انبى، المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن الاسبوع 33 بالدوري.

وتحدث رئيس المقاصة، عن أهمية ختام بطولة الدوري بشكل لائق باسم ومكانة المقاصة،و المنافسة على المربع الذهبي، والتركيز ايضا على المنافسة علي كأس مصر وبدايتها بتخطي عقبة الزمالك في دور الـ 8 أمام الزمالك، من أجل العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وطالب محمد عبد السلام، من اللاعبين والجهاز الفني التركيز في الاداء في الملعب سواء في التدريبات او المباريات، وعدم الالتفاف لم يتردد بخصوص التفاوض مع مدربين لقيادة الفريق، مؤكدا دعم مجلس الادارة الكامل للجهاز الفني الحالي، وسيتم تقييم الامور كلها بعد نهاية الموسم.

كما اشاد رئيس المقاصة، بالروح القتالية والأداء الرجولي للاعبين في مباراتي بيراميدز والنجوم وتحقيق 4 نقاط، متمنيا نهاية الموسم الحالي بشكل قوي، وتحقيق نتائج جيدة في المواجهات المتبقية بالدوري وكأس مصر.