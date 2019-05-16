شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 3 مواجهات لا تنسى للنجوم فى سنة أولى دورى.. أبرزها الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط رسميًا فريق النجوم لدورى القسم الثانى، بعد الخسارة من مصر المقاصة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما، يوم الجمعة الماضى، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدورى، ليحصد النجوم 25 نقطة فقط من 32 مباراة خاضها حتى الأن، ويتبقى له مباراتين فقط أمام بيراميدز وإنبى.

النجوم صعد لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى، إلا أن هناك بعض المباريات التى لا تنسى لفريق النجوم، ونستعرضها فى الأسطر التالية..

النجوم يهزم الزمالك 1/0

أول فوز حققه النجوم فى الدورى الممتاز كان على حساب الزمالك، بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وأحرز هدف الفوز للنجوم صلاح أمين.

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ريمونتادا النجوم أمام بتروجت

فى الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حقق النجوم ريمونتادا أمام بتروجت، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد بترو سبورت، حيث تقدم الفريق البترولى بهدفين فى الدقيقة 3 و 10 عن طريق أحمد رؤوف ومحمود عبد الناصر، ثم نجح النجوم فى الفوز بالمباراة بعد ثلاثة أهداف أحرزهم أحمد ربيعة و صلاح أمين وإسلام الفار فى الدقيقة 70، 73، 77.

النجوم يسحق سموحة برباعية نظيفة

سحق فريق النجوم نظيره سموحة برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر، وأحرز رباعية النجوم أحمد شرويدة، صلاح أمين "هدفين"، ومحمود عبد الحليم.