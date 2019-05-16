سوبر كورة يكشف سر التأشيرة اللاتينية فى عودة مارسيلو للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى على عودة حسين السيد لاعب الفريق المعار للاتفاق السعودى فى الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الجبهة اليسري.

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