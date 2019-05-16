فرج عامر: متضامن مع توقيعات الأندية لإلغاء الهبوط هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن تحركات من الأندية التي تواجه خطر الهبوط بتوقيع مذكرة رسمية تطالب خلالها بإلغاء الهبوط.

وفي تصريحات لقناة "نايل سبورت" قال فرج عامر:"هناك أندية تتحرك من أجل إلغاء الهبوط بشكل رسمي هذا الموسم نظراً للظروف التي مرت بها المسابقة".

وأضاف عامر:"طُلب مني أن أوقع على الطلب فوافقت، رغم يقيني بأننا لن نتأثر، نظراً لأننا سننجح في تجنب الهبوط في كل الأحوال".

وأنهى رئيس سموحة:"كان هناك اتفاق على هبوط ثلاثة فرق في بداية الموسم، ولكن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب وأثر كثيراً على نتائج الأندية كلها".