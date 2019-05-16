مصدر لمصراوي: سيتم استبعاد البنا من قائمة حكام كأس الأمم.. وفرصة واحدة أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
قال مصدر مسؤول بلجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إنه سيتم استبعاد محمود البنا من قائمة حكام بطولة أمم أفريقيا 2019.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "البنا يعاني من تمزق عضلي، ولم يتواجد في اختبارات اللياقة البدنية".
وتابع "هناك اختبار يوم 6 يونيو المقبل، اذا لم يلحق بهذا الإختبار بسبب الإصابة، سوف يتم استبعاده بشكل نهائي من البطولة".
واختتم "في حال تم إلغاء هذا الاختبار، سيكون البنا مستبعدا بسبب عدم خضوعه للإختبار الأول بسبب الإصابة".
الجدير بالذكر، أن جهاد جريشة وأمين عمر سيتواجدان ضمن قائمة حكام كأس أمم أفريقيا 2019 المقبلة.
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