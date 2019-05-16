لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمباراة إنبي في الدوري. ويستعد الأهلي لملاقاة إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 لمسابقة الدروي بملعب بتروسبورت، يوم الخميس. وشهدت قائمة الأهلي، استبعاد كلا من: محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وعمرو جمال وجونيور أجاي وعلي لطفي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة. بجانب استبعاد أحمد علاء ومحمد نجيب وباسم علي ومحمود وحيد ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر لوجهة نظر فنية. Advertisements وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد طارق. خط الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات - هشام محمد - جيرالدو. خط الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو.

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