مران الزمالك.. ظهور عماد السيد.. تأهيل بو طيب.. وتدريبات قوية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

وشهد المران تواجد عماد السيد حارس المرمى المُصاب وكله لم يُشارك الحارس في التدريبات؛ حيث اطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على حالته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية باليد.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الاجتماع بالحارس والاطمئنان عليه كما قام اللاعبون بتحية عماد السيد متمنين له التعافي من إصابته.

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وأدى حراس مرمى الفريق (...) وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تديبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس.

وعلى هامش المران واصل خالد بوطيب مهاجم الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه؛ حيث أدى اللاعب تدريبات بالكرة بشكل منفرد، بالإضابة إلى التأهيل بالركض الخفيف.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان في المغرب يوم الأحد المقبل 19 مايو قبل أن يستضيفه يوم 26 من الشهر ذاته.