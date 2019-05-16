حمدي النقاز يوضح لمصراوي سبب إلقاء القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

قال التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لنادي الزمالك، إن سبب القبض عليه يعود لسيارته الجديدة التي قام بشرائها مؤخرًا.

وقال النقاز في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:""لا توجد أزمة وخلال ساعات سيتم الانتهاء من الأمر".

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وتابع:"تم إحالتي للنيابة بعد القبض علي بسبب عدم وجود رخصة ولوحات معدنية للسيارة التي أقودها، قمت بشرائها مؤخراً وأقود دون رخصة".

واستمر: "تواصلت مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، وتم إرسال محامي لي لينهي الأمور واستعد دون أي مشاكل لمباراة نهضة بركان المغربي".

يُذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.