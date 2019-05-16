محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عدم وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، لضم لاعب الفريق محمد مجلي.
وكانت تقارير صحفية قد اشارت الى توقيع مجلي للأهلي لمدة 5 مواسم، على أن يتم الإعلان عن الصفقة، بعد مباراة الفريقين بالدوري.
وقال محمد عادل في تصريحات لمصراوي:"النادي الأهلي لم يفاوض إدارة المقاولون لضم اللاعب".
وتابع "مجلي متبقى في عقده أربع مواسم مقبلة معنا، وبالتالي لن يستطيع الرحيل الا بموافقة إدارة المقاولون العرب".
وشدد "ما تردد بشأن توقيع اللاعب للأهلي غير صحيح".
واختتم تصريحاته قائلا "لدينا هدف في الوقت الحالي وهو احتلال المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، من أجل أمل المشاركة الأفريقية الموسم المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب لمصراوي: الأهلي لم يتفاوض معنا للتعاقد مع مجلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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