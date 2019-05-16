تقرير.. لعبة الكراسي الموسيقية.. عن وجه شبه بين الدوري السعودي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد الموسم الكروي الجاري 2018/2019 عقد مقارنات كثيرة بين الدوري المصري ونظيره السعودي من جهة الحضور الجماهيري والتنظيم وغيرها.

ولكن مع اقتراب نهاية الدوريين نجد أن كلًا من البطولة في مصر والسعودية تشابهت في تغيير المديرين الفنيين.

ففي مصر لم تغير 4 أندية فقط من أصل 18 ناديًا مديرها الفني وهم: الزمالك، وادي دجلة، الداخلية والإنتاج الحربي، بيما لم تغيير 5 إدارات سعودية مدربيها من أصل 16 إدارة.

نستعرض في التقرير التالي قائمة الأندية التي غيرت مدربيها في مصر والسعودية:

الأهلي

بدأ الأهلي موسمه تحت قيادة الفرنسي كارتيرون قبل أن يتم توجيه الشكر له واستقدام الأوروجواياني لاسارتي.

بيراميدز

وكذلك بدأ بيراميدز موسمه تحت قيادة البرازيلي البرتو فالنتين قبل أن يرحل وتولى مساعده ريكاردو أنتونيو لافولبي المهمة ثم رحل وتم تعيين حسام حسن بدلًا منه وبعده جاء الأرجنتيني رامون دياز، المستمر حتى الآن.

المصري

بدأ المصري موسمه تحت قيادة حسام حسن قبل أن يرحل ويأتي بعده ميمي عبدالرازق ثم مصطفى يونس وأخيرًا إيهاب جلال.

المقاولون العرب

بدأ المقاولون العرب تحت قيادة مدربه علاء نبيل قبل أن يرحل ويتولى بعده عماد النحاس المهمة.

مصر المقاصة

بدأ تحت قيادة مدربه طلعت يوسف قبل أن يرحل ويُكمل جمال عمر بدلًا منه.

الإسماعيلي

كانت البداية مع خير الدين مضوي قبل أن يرحل لسوء النتائج ويأتي بعده جورفان فييرا ثم سيدومير يانيفسكي.

طلائع الجيش

بدأ تحت قيادة محمد حلمي قبل أن يرحل ويحل مكانه لوك إيميل.

الاتحاد السكندري

بدأ تحت قيادة محمد عمر قبل أن يرحل ويستكمل المهمة مكانه حلمي طولان.

إنبي

قاده في البداية خالد متولي الذي رحلّ بسبب سوء النتائج وحل مكانه علي ماهر.

الجونة

بدأ تحت قيادة هشام زكريا قبل أن يرحل ويحل مكانه حماده صدقي.

سموحة

بدأت تحت قيادة علي ماهر الذي رحل وجاء طارق يحيى ليقود الفريق السكندري قبل أن يرحل ويتولى مكانه عادل عبد الرحمن ثم حسام حسن الذي يقوده حتى الآن.

حرس الحدود

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بدأ الفريق السكندري تحت قيادة عماد سليمان الذي رحل واستكمل طارق العشري المهمة خلفًا له.

بتروجت

بدأ المهمة تحت قيادة طارق يحيى ثم حلّ مكانه مؤمن سليمان قبل أن يرحل ويأتي مكانه محمد عودة.

النجوم

استهل النجوم مشوراه تحت قيادة ضياء السيد ولكنه لم يخض مباريات رسمية ليرحل ويقود الفريق رسميًا في الدوري أنطونيو كالديرون ثم أحمد سامي فمؤمن سليمان ومؤخرًأ رمضان السيد.

أمام في السعودية فلم تغير أندية: الشباب، الفتح، التعاون، الرائد والحزم، بينما جاء ترتيب الـ 11 فريق الذي غير مدربه كالتالي:

النصر

دربه كلاً من: الأوروغوياني دانييل كارينيو والبرتغالي هيلدر كريستوفا، ومؤخرا البرتغالي روي فيتوريا.

الهلال

دربه كلًا من: البرتغالي جورجي جيسوس، الكرواتي زوران ماميتش، البرازيلي وبريكيلس شاموسكا على سبيل الإعارة من نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم.

الأهلي

دربه كلاً من: الأرجنتيني بابلو جويدي، السعودي يوسف عنبر، الأوروغوياني خورخي فوساتي قبل أن تتم إقالته ويستكمل يوسف عنبر المسيرة.

نادي الاتحاد

دربه كلاً من الأرجنتيني رامون دياز، السعودي بندر باصريح، الكرواتي سلافين بيليتش مديراً فنياً ومؤخرًا التشيلي خوسيه سييرا.

الوحدة

دربه كلًا من البرازيلي فابيو كاريلي، المصري أحمد حسام "ميدو"، ثم الأرجنتيني خوان براون، الذي يقود الفريق حتى الآن.

الفيصلي

دربه كلاً من البلجيكي مريشيا ريدينك، البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي انتقل إلى تدريب الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وعُين بدلاً منه السعودي الحميدي العتيبي ليستمر مع الفريق.

الاتفاق

دربه كلاً من الأوروغوياني ليوناردو راموس، الإسباني سيرخيو بيرناس ومؤخرًا البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

الفيحاء

دربه الأرجنتيني جوستافو كوستاس، السعودي محمد العرياني، الصربي سلافوليوب موسلين ومؤخرًا الجزائري نور الدين بن زكري.

القادسية

دربه الصربي ألكسندر ستانوفيتش، البلغاري إيفايلو بيتيفا، السعودي بندر باصريح، ومؤخرًا التونسي ناصيف البياوي لآخر الموسم.

الباطن

دربه البلجيكي فرانكي فيركاوترين، السعودي يوسف الغدير ومؤخرًا الروماني سيبيريا.

أُحد

دربه كلاً من الباراغوياني فرانسيسكو آرسي، ثم مساعده كلاديو بصورة مؤقتة، البرتغالي باولو ألفيس ومؤخرًا التونسي عمار السويح.