بدون مفاجآت.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق؛ ومحمد هاني، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وأيمن اشرف، ورامي ربيعة؛ وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور؛ وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد؛ ووليد أزارو، ومروان محسن.