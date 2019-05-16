القصة الكالمة منذ القبض على حمدي النقاز حتى إخلاء سبيله

علّق التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، على واقعة إلقاء القبض عليه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، أو رخصة سير أو أوراق خاصة بترخيص السيارة، أعلى كوبري المحور، بالقرب من مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وقرّرت نيابة أكتوبر، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل “النقاز”، بكفالة 1000 جنيه، بعد أن تحفظت عليه بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد “النقاز” في تصريحات صحفية: “بعدما تم إخلاء سبيله من قسم شرطة الشيخ زايد، قائلًا: “الموضوع بسيط.. وأنا في البيت وقاعد مع مراتي دلوقتي”. Advertisements

وأوضح أن سبب القبض عليه بسبب سيارته الجديدة التي اشتراها مؤخرًا من معرض في القاهرة بقيمة 360 ألف جنيهًا.

كانت قوات الأمن قد ضبطت حمدى النقاز، أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، ودون رخصة سير أو أوق خاصة بترخيص السيارة، أعلى كوبري المحور، بالقرب من مدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتم عرضه على نيابة أكتوبر، للتحقيق معه، وإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة القضية.