رجحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إعلان فريق ريال مدريد عن ضم اللاعب الصربي، لوكا يوفيتش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد فترة طويلة من المفاوضات.
وقالت الصحيفة إن الطرفين اتفقا على إرجاء الإعلان عن الصفقة حتى نهاية الموسم، إذ سيختتم آينتراخت فرانكفورت مبارياته في الدوري المحلي “البوندسليغا”، بمواجهة بايرن ميونخ، يوم السبت المقبل.
وأشارت “ماركا” إلى أن صفقة المهاجم الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، ستبلغ نحو 60 مليون يورو.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس على سلم ترتيب البوندسليغا، برصيد 54 نقطة، ولديه بصيص أمل في الوصول للمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتأهب للإعلان عن أولى صفقاته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.