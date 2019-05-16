ريال مدريد يتأهب للإعلان عن أولى صفقاته الجديدة

رجحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إعلان فريق ريال مدريد عن ضم اللاعب الصربي، لوكا يوفيتش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وقالت الصحيفة إن الطرفين اتفقا على إرجاء الإعلان عن الصفقة حتى نهاية الموسم، إذ سيختتم آينتراخت فرانكفورت مبارياته في الدوري المحلي “البوندسليغا”، بمواجهة بايرن ميونخ، يوم السبت المقبل.

وأشارت “ماركا” إلى أن صفقة المهاجم الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، ستبلغ نحو 60 مليون يورو.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس على سلم ترتيب البوندسليغا، برصيد 54 نقطة، ولديه بصيص أمل في الوصول للمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.