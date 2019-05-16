اليوم.. الزمالك ينهي مرانه الأخير قبل مواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم الخميس ، في الخامسة مساء على ملعب النادي ،

في إطار الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائي للكونفدراليةالافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك ، مطار القاهرة اليوم ، متجهة الى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية .

