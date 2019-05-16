الأهلي: حالة جونيور أجايي مطمئنة



قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، شعر

بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.

وأضاف أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة إنبي المرتقبة اليوم الخميس.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة إنبي بسبب آلام العضلة الضامة.