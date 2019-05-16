بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، شعر
وأضاف أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة إنبي المرتقبة اليوم الخميس.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة إنبي بسبب آلام العضلة الضامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: حالة جونيور أجايي مطمئنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.