دي روسي يدخل دائرة اهتمامات انتر ميلان

كشفت تقارير انجليزية عن اهتمام نادي انتر ميلان، بضم بنجم روما السابق دانييل دي روسي إلي صفوف الفريق خلال الموسمالمقبل.
وقالت صحيفة سكاي سبورت الانجليزية أن انتر ميلان يفكر في ضم لصفوف الفريق،
واشارت الصحيفة ان اللاعب يفضل مواصلة مسيرته خارج ايطاليا، ولكن إحتمالية تواجد انطونيو كونتي كمدير فني للإنتر، قد تدفع دي روسي لموافقة على قبول العرض.
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