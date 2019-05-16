دي روسي يدخل دائرة اهتمامات انتر ميلان

كشفت تقارير انجليزية عن اهتمام نادي انتر ميلان، بضم بنجم روما السابق دانييل دي روسي إلي صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. المقبل. وقالت صحيفة سكاي سبورت الانجليزية أن انتر ميلان يفكر في ضم لصفوف الفريق، لتدعيم خط الوسط. واشارت الصحيفة ان اللاعب يفضل مواصلة مسيرته خارج ايطاليا، ولكن إحتمالية تواجد انطونيو كونتي كمدير فني للإنتر، قد تدفع دي روسي لموافقة على قبول العرض.

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