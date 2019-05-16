علي الدبوس يفوز في إنتخابات رئاسة الاتحاد الكويتي لتنس الطاولة

حقق علي الدبوس فوز ساحق في إنتخابات رئاسة الاتحاد الكويتي لتنس الطاولة، امس الاربعاء، ليستمر في كرئيس للإتحاد لأربع سنوات قادمة كما فاز خالد الخفري بمنصب نائب الرئيس، وكلا من هشام شنوف أميناً للسر و نادر الكندري أميناً للصندوق. و جاء في منصب امين الصندوق المساعد ارشيد النمران، وفي منصب امين السر المساعد نادر يلي وحصل كل من إسماعيل السعدي ونايف القحطاني وخالد المطيري على مقاعد العضوية.

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