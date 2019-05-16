اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليويفا عن استخدام تقنية الـVAR في نهائي الدوري الأوروبي بين ارسنال وتشيلسي، والمقرر يوم التاسعوالعشرين من مايو الجاري.
وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اعلن تعيين الحكم الايطالي جيان لوكا
روكي لنهائي البطولة، وهي المباراة الاولى للحكم الايطالي هذا الموسم في المسابقة، حيث ادار خلال الموسم الحالي 5 مباريات بدوري ابطال اوروبا ابرزها لقاء ليفربول وبايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا تطبيق تقنية الـVAR في نهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.