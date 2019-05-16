رسميا تطبيق تقنية الـVAR في نهائي الدوري الأوروبي

اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليويفا عن استخدام تقنية الـVAR في نهائي الدوري الأوروبي بين ارسنال وتشيلسي، والمقرر يوم التاسع والعشرين من مايو الجاري. والعشرين من مايو الجاري. وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اعلن تعيين الحكم الايطالي جيان لوكا روكي لنهائي البطولة، وهي المباراة الاولى للحكم الايطالي هذا الموسم في المسابقة، حيث ادار خلال الموسم الحالي 5 مباريات بدوري ابطال اوروبا ابرزها لقاء ليفربول وبايرن ميونخ.

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