المصري يواصل تدريباته اليومية استعداداً للانتاج الحربي

ادى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم على الإستاد ، استعدادًا للمواجهة الهامة امام الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري

الممتاز .

جاء المران قويًا وحماسيًا وتم تقسيم اللاعبين الى مجموعتين ، وخضعت الأولى لبعض التدريبات البدنية الشاقة، فيما ادت المجموعة الثانية تدريبات اعتمدت على التمريرات الطولية والقطرية مع تحرك اللاعبين

بشكل دوري ، و اختتم المران بتقسيمه استمرت لعشرين دقيقة.

وعلى هامش المران الجماعي ادى الثنائي احمد جمعة ، اسلام عطية ، مرانًا منفردا تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى ، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما ادى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس