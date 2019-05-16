المصري يواصل تدريباته اليومية استعداداً للانتاج الحربي

ادى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم على الإستاد ، استعدادًا للمواجهة الهامة امام الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوريالممتاز .
جاء المران قويًا وحماسيًا وتم تقسيم اللاعبين الى مجموعتين ، وخضعت الأولى لبعض التدريبات البدنية الشاقة، فيما ادت المجموعة الثانية تدريبات اعتمدت على التمريرات الطولية والقطرية مع تحرك اللاعبين
وعلى هامش المران الجماعي ادى الثنائي احمد جمعة ، اسلام عطية ، مرانًا منفردا تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى ، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما ادى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس
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