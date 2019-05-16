نجل طارق سليمان يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة انبي

ظهر أحمد طارق سليمان ، حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي، في قائمة الفريق الأول لخوض لقاء إنبي بالدوري لأول مرة. لأول مرة. ويعد نجل مدرب حراس مرمى الأهلي طارق سليمان أحد المواهب الواعدة في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وتم تصعيده للفريق الأول منذ فترة ولكنه انضم لأول مرة لقائمة المباراة على حساب مصطفى شوبير نجل حارس الأهلي الأسبق أحمد شوبير.

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