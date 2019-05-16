صراع المدربين يشعل مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

يبدوا أن الموسم المقبل بمجموعة القاهرة الكبري والقناة سيكون أكثر إشتعالاً عن سابقة ، خاصة بعد الإعلان عن المديرين الفنين للعديد من فرق المقدمة.

ففي منتخب السويس تعاقد مجلس الإدارة برئاسة ميدو هلال مع الدكتور ميمي عبدالرازق ليكون علي رأس الجهاز الفني لأبناء الغريب ، نادي منتخب السويس عاني الموسم الماضي من كثرة

تغيير المدربين ويأمل هذا الموسم في الإستقرار والعودة للمنافسة.

وفي ميت عقبة إستقر طارق سعيد رئيس نادي الترسانة على ، علاء ميهوب ومعه مؤمن عبدالغفار ووائل جميل كجهاز فني للشواكيش خلفاً لأحمد كشري الذي إعتذر عن عدم إستكمال المهمة بعد الإخفاق في

الصعود.

بينما تولي حمزة الجمل ومحمد حمص زمام الأمور الفنية للفريق الأول بنادي القناة بعد رحيل أبوطالب العيسوي الذي كان يحتاج إلي الفوز في الجولة الأخيرة كي يضمن العودة لدوري الأضواء والشهره.

وإستقر نادي سيراميكا كليوباترا علي إستمرار هيثم شعبان في القيادة الفنية للفريق ، خاصة بعد النتائج المميزة التي قدمها شعبان عقب توليه المهمة خلفاً لرمضان السيد نهاية الموسم المنقضي ، ودخول كليوباترا في المنافسة حتي الجولة الأخيرة.