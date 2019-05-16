تذكرتي : طريقك لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية

ينطلق خلال الأسبوع المقبل، موقع وتطبيق "تذكرتي" والذي يسعى لتطوير شامل لأشكال الخدمات المقدمة لجمهور الشعب المصري.
وسيكون موقع "تذكرتي" هو النافذة الرئيسية لحجز تذاكر مباريات بطولةكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين، حيث سيتمكن
وعقب انتهاء البطولة سيتمكن المستخدمون من حجز تذاكر مختلف المباريات والحفلات عبر هذا الموقع والتطبيق والذي سيكون غاية في القوة والروعة وسهولة الاستخدام.
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