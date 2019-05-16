تذكرتي : طريقك لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية

ينطلق خلال الأسبوع المقبل، موقع وتطبيق "تذكرتي" والذي يسعى لتطوير شامل لأشكال الخدمات المقدمة لجمهور الشعب المصري.

وسيكون موقع "تذكرتي" هو النافذة الرئيسية لحجز تذاكر مباريات بطولة

كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين، حيث سيتمكنالجمهور من حجز التذاكر من خلال هذا الموقع والتطبيق بكل سهولة ويسر.

وعقب انتهاء البطولة سيتمكن المستخدمون من حجز تذاكر مختلف المباريات والحفلات عبر هذا الموقع والتطبيق والذي سيكون غاية في القوة والروعة وسهولة الاستخدام.