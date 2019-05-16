حارس بيراميدز يدعم عمر صلاح

دعم أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، عمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، المقرر لها الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة لعمر صلاح وكتب: "حظ سعيد يا حبيبي، ربنا معاك وترجع بالمكسب وتكون انت السبب

فيه، أنت الأفضل".

جدير بالذكر أن عمر صلاح سيحرس مرمى الزمالك بعد إصابة عماد السيد خلال مواجهة الداخلية في الدوري.

وكان الزمالك فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، سلجهما كهربا، ويوسف أوباما.