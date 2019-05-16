للمرة الـ34 في تاريخه.. أياكس يتوج بالدوري الهولندي

توّج فريق أياكس امستردام، الأربعاء، بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.



واكتسح أياكس مضيفه دي غرافشاب بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة للموسم الحالي.



بذلك، ارتفع رصيد أياكس إلى 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد غرافشاب عند 29 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.



وسجل رباعية أياكس، الدنماركي لاسة شوني، والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، والصربي دوشان تاديتش (هدفين) الأول له من ضربة جزاء في الدقائق 37 و44 و67 و87، بينما جاء هدف غرافشاب الوحيد عبر الهولندي الجنسية صاحب الأصول المغربية يوسف الجبلي في الدقيقة 40.



وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ايندهوفن على هيراكليس الميلو بثلاثة أهداف لهدف. وبالنتيجة ذاتها، فاز أوتريخت على أس سي هيرينفين، وكذلك فيتيسه أرنهيم على في في في فينلو.



بينما فاز فينورد على فورتانا سيتارد بأربعة أهداف لهدف، وأدو دين هاج على فيليم 2 تيلبورغ بستة أهداف لهدفين. المصدر: وكالات

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