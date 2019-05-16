رياضة | ضربة موجعة للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية من أجل تجهيزه لمباراة العودة المقرر لها ٢٦ من مايو الجاري.

وكان بوطيب قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري ولم يشارك من حينها في تدريبات الزمالك.