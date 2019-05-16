رياضة | صراع الكبار.. 3 أسباب تهدد بقاء فيتوريا وشاموسكا مع النصر والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الكبار.. 3 أسباب تهدد بقاء فيتوريا وشاموسكا مع النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب مباريات الجولة الأخيرة بالمسابقة مساء الخميس، من أجل حسم لقب الدوري، وفي ظل هذه اللقاءات الختامية ينتظر مدربي النصر والهلال نهاية درامية محتملة.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، لقيادة الزعيم السعودي لتحقيق الفوز على الشباب، وانتظار تعثر النصر أمام الباطن تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا.

ويبرز لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز 3 أسباب تهدد بقاء فيتوريا وشاموسكا مع النصر والهلال كالتالي:

البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال:

تذبذب نتائج الهلال

على الرغم من قيادة البرازيلي شاموسكا لمباراتين فقط للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمًا من صفوف الفيصلي، إلا أنه تعرض للخسارة أمام التعاون بهدفين دون رد.

وفي المباراة الثانية نجح في الفوز بصعوبة على الاتفاق، بهدف نظيف الأمر الذي يطلق جماهير الزعيم.

تراجع مستوى اللاعبين

تراجع مستوى الفرنسي بافيتيمبي جوميز تحت قيادة شاموسكا أثار ذعر جماهير الزعيم، وعدم ثقتهم في قدرات مدربهم في اظهار القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها لاعبيه.

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خسارة دوري أبطال آسيا

أصبح لقب الدوري السعودي بعيد المنال للجماهير الهلالية، بالإضافة لخسارته للقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك أصبحت تتجه أنظارهم نحو لقب دوري أبطال آسيا أخر أمالهم لانقاذ الموسم من الخروج خالي الوفاض، وسيكون هذا من أكبر العوامل التي قد تطيح بشاموسكا.

البرتغالي فيتوريا مدرب النصر:

تنمر اللاعبين

يضم نادي النصر عدد كبير من اللاعبين الدوليين من الطراز العالي، الأمر الذي يدفعه بوضع بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء، خاصة النجم النيجيري أحمد موسى، الأمر الذي قد يدفع اللاعبين للتنمر في وجه المدرب وقلب الطاولة عليه في حالة خسارة الألقاب.

خسارة الدوري

ستكون صدمة من العيار الثقيل لجماهير النصر السعودي في حالة تعثره أمام الباطن وفوز الهلال وحصوله على لقب الدوري، خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه العالمي لجمهوره بالموسم الحالي.

ثنائية الدوري وأبطال آسيا

خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين دفعة جماهير النصر لمطالبة لاعبيه بحصد ثنائية الدوري ودوري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق السعودي يمتلك قدرات فنية عالية من اللاعبين الدوليين على رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله.