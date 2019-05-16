رياضة | جالطة سراي يفوز على آكهيسار سبور 3-1 ويتوج بلقب كأس تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جالطة سراي يفوز على آكهيسار سبور 3-1 ويتوج بلقب كأس تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد جالطة سراي لقب بطولة كأس تركيا لكرة القدم، الذي غاب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، عقب فوزه المثير 3 / 1 على بلدية آكهيسار سبور اليوم الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وقلب جالطة سراي تأخره بهدف حمل توقيع إيلفيس مانو في الدقيقة 57، بتسجيل هدفين عن طريق سينان جوموش والجزائري سفيان فيجولي في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و88، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميجيل لوبيز في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.

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وأضاف السنغالي مبايي دياجني الهدف الثالث لجالطة سراي في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، عزز جالطة سراي رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعدما حصل عليها للمرة الثامنة عشر في تاريخه، مبتعدا بفارق تسعة ألقاب على أقرب ملاحقيه بشكتاش، صاحب الألقاب التسعة.