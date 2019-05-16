رياضة | أياكس يعبر جراشفات 4-1 ويتوج بطلا للدوري الهولندي للمرة الـ34 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يعبر جراشفات 4-1 ويتوج بطلا للدوري الهولندي للمرة الـ34 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج آياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي جرافشات 4 /1، في المرحلة الثالثة والثلاثين والأخيرة من المسابقة، والتي شهدت فوز منافسه أيندهوفن على ضيفه هيراكليس 3 / 1.

ورفع آياكس رصيده إلى 86 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جرافشاب ، الذي سيلعب في ملحق البقاء، عند 29 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.