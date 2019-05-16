رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد لايمانع في رحيل نجم الفريق لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد لايمانع في رحيل نجم الفريق لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يطمح في الحصول على عرض جاد لنجم الفريق الويلزي جاريث بيل من أجل الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع أوك دياريو الإسباني بأن إدارة الملكي أعطت جوناثان برانيت وكيل أعمال جاريث بيل الضوء الأخضر للبحث عن عروض جادة لموكله في الصيف المقبل لأنه سيكون خارج قائمة المرينجي فى الموسم المقبل.

Advertisements

وأكد الموقع الإسباني أن رغبة مسئولي ريال مدريد في التخلص من بيل تدفعهم للترحيب بعرض جاد وإن كان ذلك من المنافس التقليدي برشلونة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد أبلغت وكيل جاريث بيل بأن كل الفرق بما فيهم برشلونة متساويين بالنسبة لها في قيمة صفقة موكله.

يذكر أن جاريث بيل انضم إلى ريال مدريد من توتنهام مقابل 101 مليون يورو في صيف 2013 وقد يخوض مباراته الأخيرة مع الملكي أمام ريال بيتيس الأحد المقبل في ختام الدوري إذا تواجد فى قائمة الفريق لأن زيدان استبعده في الجولتين الماضيتين.