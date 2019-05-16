رياضة | الأهلي يكشف كواليس إصابة "أجايي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف كواليس إصابة "أجايي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة إنبي المرتقبة مساء اليوم، الخميس.