رياضة | محمد صلاح مداعبا صالح جمعة "معرفتكش أنا كده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مداعبا صالح جمعة "معرفتكش أنا كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، على تغريدة اللاعب صالح جمعة لاعب خط وسط النادى الأهلى والتى قال فيها " إذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس إنما هى القلوب بين يدى الله فلا تغتر ".

وكان تعليق اللاعب محمد صلاح كوميديا حيث قال الاخير ساخرا " معرفتكش انا كده "، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من النشطاء الذين أيدوا تعليق محمد صلاح ، والذى أعقبه رد جمعه " بنافسك أنا هنا فى الأخلاق والألتزام " والتى علق عليها صلاح ضاحكا .