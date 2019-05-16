رياضة | آخرهم حمدي النقاز .. 10 نجوم أبطال فيلم "جعلوني مُجرمًا" في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم حمدي النقاز .. 10 نجوم أبطال فيلم "جعلوني مُجرمًا" في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك ، وذلك بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، وبدون رخصة سير أو أوراق خاصة بترخيص السيارة.

وتم التحفظ على "النقاز" لعرضه على النيابة المختصة، لفحص الاوراق المقدمة منه تفيد بشراء السيارة من معرض فى القاهرة بقيمة مالية 360 الف جنيه، وايضا فحص السيارة من قبل جهات المرور والكشف عليها.

حمدي النقاز ليس أول لاعب يتعرض للحبس أو التحقيق معه من جانب النيابة بل شهد الوسط الرياضي العديد من وقائع محاكمة نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة بسبب إتهامات مختلفة بين نصب وتزوير ومخدرات وتمويل جماعات إرهابية، لكن معظم تلك الوقائع كان بعيداً عن ملاعب الساحرة المستديرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز وقائع محاكمة أو حبس نجوم كرة القدم:

1- أحمد السيد:

تعرض أحمد السيد مدافع الأهلي السابق للحبس الإحتياطي فى يناير عام 2008 على ذمة إتهامه في قضية دفع رشوة إلى أحد الموظفين بالشهر العقاري لتسهيل تسجيل قطعة أرض فى الساحل الشمالي ولكن إنتهت الأزمة بعدما تبين براءة اللاعب وتم الإفراج عنه.

2- هاني العجيزي:

في مايو 2013 تم القبض علي هاني العجيزي مهاجم الأهلي وسموحة الحالي بأحد الأكمنة بدائرة قسم المنتزه لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية مهربة جمركياً وأوراقها مزورة وتبين من التحقيقات أنه قام بشرائها من زميله مدافع الاهلي السابق شريف حازم وتم إحالة اللاعبان للنيابة للتحقيق معهما وإنتهت الازمة بالإفراج عنهما بكفالة مالية.

3- حسام حسن:

واقعة أخري كان بطلها حسام حسن المدير الفني للمصري ، ولكن هذه المرة كان مدرباً لفريق الزمالك حيث قام بالتعدي بالضرب علي مخرج بالتليفزيون المصري عقب مباراة جمعت بين المصري والزمالك في الدوري وقام الاخير بعمل تقرير طبي وتم إحالة "العميد" للمحاكمة وحُكم عليه بالحبس لمدة عام ولكن لم يتم تنفيذ الحُكم.

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4- عماد متعب:

تم القبض علي عماد متعب مهاجم الأهلي في أبريل عام 2014 بعد تعديه علي ضابط مرور بمنطقة التجمع الخامس وإشهار مسدسه في وجه الضابط ، بسبب اعتراض نجم الأهلي علي منحه مخالفة لركن سيارته بشكل مخالف ، وتم إحالته لمحكمة جنح أول القاهرة الذي قضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ، إلي أنه تم الصلح بين الطرفين وتم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 5 آلاف جنيه.

5- إبراهيم سعيد:

تم القبض علي إبراهيم سعيد نجم الاهلي والزمالك السابق في نوفمبر 2014 لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده بالحبس لمدة شهر أودفع نفقة لصالح طليقته بقيمة 161 ألف جنيه ، إلي أنه قام بدفع النفقة وإنتهت الأزمة.

وفي واقعة أخري صدر حكم بحبس "هيما" لمدة 4 أشهر بسبب تعديه علي مهندس بالضرب في إحدي كافيهات المعادي إلي أنه تم التصالح بين الطرفين وإنتهت الأزمة.

6- شيكابالا:

تم التحقيق مع محمود عبد الرازق شيكابالا من جانب نيابة الغردقة العسكرية في واقعة تعديه علي ضابط جيش بمطار الغردقة عقب مباراة الزمالك وأورلاندو الجنوب أفريقي إلي أن تدخل بعض مسؤولي القلعة البيضاء وتم إنتهاء الأزمة بالصلح بين الطرفين.

7- السيد حمدي:

في ديسمبر 2015 تم القبض علي السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق والمقاصة الحالي لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية وبدون رخص وبحوزته بعض الأقراص المخدرة "الترامادول" ، وأقراص "الفياجرا" وتم عرض اللاعب علي النيابة التي تولت التحقيق معه وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

8- محمد زيدان:

صدر حكماً قضائياً ضد محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر السابق بالحبس 6 سنوات علي ذمة قضايا شيكات بدون رصيد ، إلي أن تم تبرئة اللاعب بعد التصالح بينه وبين مقيم الدعوي.

9- محمد أبوتريكة:

في فبراير 2016 تم إحالة محمد أبوتريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإنتماء وتمويل جماعة إرهابية "جماعة الإخوان" كما صدر قراراً بالتحفظ علي أمواله وشركته السياحية وهو القرار الذي أثار سخط وغضب الجماهير المصرية العاشقة لـ"الماجيكو" وبعد 4 شهور صدر قراراً ببراءة أبوتريكة وإلغاء قرار التحفظ علي أمواله.