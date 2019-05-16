رياضة | أهم أخبار الكرة السعودية اليوم الأربعاء 15-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الكرة السعودية اليوم الأربعاء 15-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساحة الرياضية السعودية العديد من الأخبار المختلفة على مدار اليوم الثلاثاء 15-5-2019 تضمنت أخبار الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، واستعدادات فريق النصر وفريق الهلال لكتابة التاريخ غد في مباراة كل منهما أمام الباطن والشباب ، وذلك من أجل حسم اللقب .

ونستعرض لكم أهم ما شهدته الساحة السعودية من أخبار على مدار اليوم :

الغيابات تضرب الباطن قبل مواجهة النصر

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي إصابة بندر ناصر وجدعان مهنا، ثنائي خط الدفاع وصعوبة إدارجهما بقائمة الفريق لمواجهة النصر غدَا الخميس ، في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف الجهاز الفني لفريق الباطن عن غياب الرباعي رائد الغامدي، وفهد الجهني، وماجد كنبة، وسلطان مسرحي لأسباب إدارية ، ما يجعل الغيابات ترتفع لستة لاعبين بالنسبة للتشكيلة الاساسية للفريق في المواجهات الأخيرة .

الهلال يجدد مفاوضاته مع بنفيكا من أجل كاريلو

قدمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم عرضا جديداً لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن شراء عقد "أندريه كاريلو" لاعب الفريق لمدة أربعة أعوام مقبلة بعد رفع القيمة المالية لطلب اللاعب.



يأتي ذالك بعد مفاوضات أجراها مجلس إدارة الهلال في الفترة الأخيرة مع اللاعب ووكيله ، ولكنها توقفت بشكل مفاجئ بسبب ضعف القيمة المالية .



وكان الهلال السعودي قد أعلن تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي البيروفي اندريه كاريلو لينضم إلى صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي عام 2018، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من بنفيكا البرتغالي .

رسميا فريق العدالة يصعد إلى دوري المحترفين

صعد فريق العدالة إلي دوري المحترفين السعودي بعد انتصاره على ضيفه ضمك 2-0، مستفيدا من تعادل الخليج أمام أبها 2-2، في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم اندريا ماستينور بالهدف الأول للعدالة عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف العدالة الهدف الثاني عن طريق راضي الراضي ،لتنتهي المواجهة بفوز العدالة بهدفين نظيفين.

ويأتي صعود العدالة بعد جولة واحدة من حسم فريقي أبها وضمك الصعود ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى الدوري السعودي للمحترفين .

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عواد يعلن رحيلة عن الوحدة السعودي

ودع محمد عواد حارس الوحدة السعودي المعار من فريق الإسماعيلي الجهاز الفني واللاعبين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر " قائلا : نهاية الموسم، الشكر للفريق وللعمل الجماعي، فقد كان موسمًا رائعًا، حظ سعيد يا شباب ،و سأعود إلى بيتي نادي الإسماعيلي.

الأمير بندر يدعم جماهير النصر

أعلن نادي النصر السعودي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" تكفل الأمير بندر بن خالد بن عبدالرحمن بقيمة ألف تذكرة لمباراة الباطن المصيرية في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري محمد بن سلمان والتي ستقام مساء غدٍ الخميس على استاد الملك فهد الدولي .

وتنتظر جماهير العالمي الساعات الأخيرة من الغد لتعلن الاحتفالات رسميا بتتويج الفريق ، في حالة الفوز على الباطن بعد استمرار تربع الفريق على صدارة الترتيب للجولة الثلاثين والأخيرة من زمن المسابقة .

العين يفاوض ليندر تاوامبا مهاجم التعاون

تناقلت تقارير صحفية اهتمام العين الإماراتي بالتعاقد مع ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم تاوامبا موسما رائعا مع فريقه وساهم بشكل كبير في تواجد التعاون ضمن المربع الذهبي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحد يعلن نفاذ تذاكر الزعيم

نشر الحساب الرسمي لنادي أحد السعودي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جميع تذاكر المباراة نفذت في منافذ البيع المختلفة، محذراً من وجود تذاكر وهمية تباع خارج نقاط البيع المعتمدة، سيتم التدقيق عليها من الجهات المختصة عند بوابات الدخول.



يذكر أن فريق أحد يخوض مباراة تحصيل حاصل مع فريق الاتحاد بعد حسم موقف كليهما ببقاء الزعيم وهبوط فريق أحد ، وذلك في الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

رئيس النصر السعودي يستنجد بالجماهير

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إلى جماهير النصر السعودي قائلا " أعضاء شرف النصر، جماهير كبير الرياض، نجوم النصر السابقين، وكل من خدم هذا الكيان أبطالكم في الميدان بحاجة لدعمكم في المباراة الحاسمة والمصيرية يوم الخميس، حضوركم ومؤازرتكم لنجومكم ستسعدنا جميعا باذن الله "

ويلتقي فريق النصر غدا بنظيره الباطن لحساب الجولة الختامية من دوري المحترفين السعودي، ويحتاج العالمي للفوز بأي نتيجة لتحقيق لقب الدوري الغائب دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والشباب والتي ستقام في نفس التوقيت.