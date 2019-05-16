رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الاتفاق

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة السعودي، بتعافي نجم الفريق الدولي السوري عمر السومة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على جاهزية المهاجم السوري لمواجهة الاتفاق الحاسمة في مصير الفريق للعب على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وشارك السومة في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاتفاق مساء غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي.

وكان السومة يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته أمام السد القطري، في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.