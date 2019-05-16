رياضة | رد ناري من مورينيو بشأن تفوق جوارديولا عليه في البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من مورينيو بشأن تفوق جوارديولا عليه في البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق بأنه لو كان استمر مع بورتو وإنتر ميلان بعد الفوز بالتشامبيونزلبج لكان قد لعب كأس السوبر الأوروبي والكأس المحلي ومونديال الأندية وكان يمكن أن يكون معه 31 لقبا.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أنا معجب بعمل ماوريسيو ويورجن، كلاهما يستحقان الفوز بشيء كبير وليس هناك أفضل من الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن أحدهما سيخسر".

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وأضاف : "يورجن سيلعب النهائي الثالث ولا أتصور إحساس لعب 3 نهائيات وعدم الفوز".

وعن حصد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي 26 بطولة مقابل 25 بطولة لمورينيو، علق مورينيو : "لو كنت بقيت في بورتو وإنتر ميلان بعد الفوز بالتشامبيونزلبج لكنت قد لعبت كأس السوبر الأوروبي والكأس المحلي ومونديال الأندية وكان يمكن أن يكون معي 31 لقبا، ربما لا أركز في الأرقام".

وعن اقترابه من تدريب باريس سان جيرمان، اختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "لا يمكنني تدريب نادٍ لديه مدرب، يجب أن تتحدثوا معي عن ناد أبوابه مفتوحة".